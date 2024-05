Dólar supera R$ 5,15, e Ibovespa cai com pessimismo sobre juros nos EUA

"A meu ver, o resumo de onde os participantes do comitê se encontram no momento está na afirmação de que estão dispostos a manter o atual nível de aperto por mais tempo se não houver evidências de progresso na direção do atingimento da meta", afirmou o economista-chefe da corretora Nomad, Danilo Igliori.

Ele ressaltou, contudo, que os membros do Fomc igualmente consideram afrouxar a política monetária no caso de um enfraquecimento inesperado nas condições do mercado de trabalho, enquanto vários membros estão dispostos a aumentar novamente a taxa de juros se os riscos de a inflação voltar a subir forem grandes o suficiente. "Em outras palavras, esticaram o argumento da política baseada em dados, deixando em aberto ajustes para os dois lados novamente."

*Com informações da Reuters