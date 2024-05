Dólar volta a superar R$ 5,20 e Ibovespa cai com maior aversão a risco

Como as Bolsas americanas funcionarão na quinta (30), os investidores preferiram evitar exposições relevantes, dadas as incertezas relacionadas à política monetária dos EUA. Dados econômicos importantes que serão divulgados nos próximos dois dias podem mudar as perspectivas para a taxa de juros na maior economia do planeta. Tem pedidos semanais de auxílio-desemprego, a leitura preliminar do desempenho do PIB (Produto Interno Bruto) no primeiro trimestre e o índice de preços conhecido como PCE em inglês, a medida de inflação preferida do Fed (Federal Reserve, o banco central americano).