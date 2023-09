Xingado pelo chefe, 'engoliu sapo' por mais um ano e hoje fatura milhões

Stuqui começou a fazer estágios no segundo ano da faculdade, em 2013. Os estágios foram em diversas construtoras até o término do curso, em 2015. Ele se formou em engenharia civil na Unoeste, em Presidente Prudente (SP).

Em 2016, começou a trabalhar como engenheiro profissional. Stuqui foi contratado por uma construtora da cidade e era responsável pela execução das obras. Seu salário era de cerca de R$ 2.500 por mês.

Episódios de humilhação no trabalho eram constantes. "Vivia em um ambiente de trabalho com metas impossíveis para serem executadas. Além disso, utilizava o cartão de crédito pessoal para realizar a compra de itens relacionados ao trabalho em si e, quando mostrava as notas para prestar as contas, era muitas vezes contestado e colocado em situações indignas", diz.

Chefe ligava fora do horário comercial para fazer cobranças. "Ele [chefe] vivia estressado e desdenhava do meu trabalho e também de outros colaboradores. Ele muitas vezes realizava ligações fora do horário comercial para realizar as cobranças. Era muito difícil", afirma.

Ele foi xingado de incompetente na frente de pedreiros, serventes, encarregado. O xingamento ocorreu em abril de 2017. Devido ao relacionamento delicado que os dois tiveram, Stuqui diz preferir não mencionar o nome do chefe. "Tudo isso tornava a rotina de trabalho extremamente tóxica. Era algo prejudicial tanto para a minha saúde física quanto emocional e mental", diz.