Começou em quartinho e virou milionária com drenagens em famosos nos EUA

Pedi a regularização do meu visto, o green card, e hoje sou cidadã americana.

Josie Rushing, dona da Brazilicious Beauty Spa

Como começou a fazer drenagem

Prestava serviço para o Facebook, mas queria empreender na estética. Por 18 meses, Josie trabalhou como prestadora de serviços para o Facebook. Ganhava US$ 500 por semana para consultoria de marketing para pequenos negócios brasileiros nos EUA.

Ela começou a fazer massagens e drenagem linfática no quarto de hóspede do seu apartamento. Investiu US$ 200 no negócio. Para atrair as brasileiras que moravam em Austin, Josie postava vídeos do seu serviço no Facebook em grupos de comunidades brasileiras nos EUA. Josie havia feito um curso extensivo de massoterapia enquanto morava em São Paulo, em 2012. Mas não atuou com isso na época. Ela se formou em massoterapeuta em 2017 e é professora licenciada nos EUA desde 2018.

Acumulou os dois trabalhos por seis meses até conseguir se dedicar à área estética. Ela trabalhava no Facebook das 6h às 14h e atendia em casa das 14h30 às 22h30. Depois de seis meses nas duas funções, pediu demissão do Facebook e ficou somente com as massagens e drenagem no apartamento. Alguns meses depois, ela alugou uma casa de dois andares, montou a clínica no primeiro andar e morou no segundo pavimento.

Em maio de 2020, em plena pandemia, ela abriu a Brazilicious Beauty Spa, em Round Rock, nos arredores de Austin. Investiu cerca de US$ 12 mil. Hoje, a empresa tem três clínicas: duas no Texas (Downtown Austin e Round Rock) e uma em Tennessee (Nashville). São 37 funcionários diretos.