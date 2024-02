Ele criou empresa que conecta varejistas a entregadores e fatura R$ 70 mi

Vinícius Pessin, 52, tem quase 30 anos de experiência em empresas de tecnologia. Em 2001, ele e mais dois sócios transformaram um provedor de internet em negócio para hospedar sites de empresas. Depois, criaram uma desenvolvedora de sites de e-commerce. Quando os marketplaces começaram no Brasil, Pessin teve a ideia de criar a Eu Entrego, vislumbrando uma oportunidade nos gargalos na logística em um país continental.

A Eu Entrego é uma logtech que conecta varejistas a uma rede de entregadores autônomos. Pessin e o sócio João Machado, 45, abriram a empresa em 2016, em São Paulo. No ano passado, o faturamento foi de R$ 70 milhões.