'Gympass dos coworkings' conecta 500 empresas a 2.000 escritórios flexíveis

Na sua plataforma, há mais de 2.000 coworkings parceiros. No total, são cerca de 11 mil opções de estações de trabalho, 3.500 salas de reunião, 2.100 escritórios privativos e 300 espaços de eventos. Estão localizados em mais de 300 cidades no Brasil, México, Peru, Argentina, Colômbia, Chile, Uruguai e Bolívia. No Brasil, 48% dos espaços estão no Sudeste.

Nas estações de trabalho, equipes de diferentes empresas podem trabalhar juntas. Normalmente, são mesas grandes dentro dos coworkings, com espaços para sentar junto de seu computador. Já as salas de reuniões são privativas e alugadas por períodos curtos. Há ainda espaços privativos, com lugares fixos, que podem ser alugados para todos os dias ou só alguns dias por semana.

As reservas podem ser feitas diretamente pelo site ou aplicativo, onde aparecem todos os espaços disponíveis. Os contratos são anuais, sem multas ou taxas de cancelamento, e estão incluídos gastos como luz, água, internet, recepção e segurança.

A Woba diz que seus clientes conseguem economizar de 30% a 60% dos gastos mensais com a manutenção de um escritório tradicional. Além disso, há uma grande economia ao não se pagar por espaços ociosos. "Na Woba sempre brincamos que o metro quadrado mais caro do Brasil não é o da Faria Lima [avenida em São Paulo com concentração de muitas empresas], mas, sim, o que está ocioso", diz Crespo.

Os principais sócios da empresa são os irmãos Roberta e Pedro Vasconcellos e Marco Crespo. A Woba tem Kaszek, Valor Capital e Kees Koolen (fundador do Booking.com) como principais investidores. Ao total, os aportes somaram R$ 63 milhões. Atualmente, ela participa do programa de aceleração Scale-Up Endeavor, que seleciona empresas com alto potencial de crescimento no país.

A própria Woba não tem sede. Os 118 profissionais têm a flexibilidade de trabalhar dentro dos coworkings.