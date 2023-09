IR 2023: Descubra se você caiu na malha fina e o que fazer agora

A Receita Federal paga nesta sexta-feira (29) o quinto e último lote de restituições do Imposto de Renda 2023. Quem não entrou em nenhum dos cinco lotes, tem grandes chances de estar com pendências com o Fisco. Das mais de 43,4 milhões de declarações enviadas, 1.366.778 (ou 3,1%) caíram na malha fina. Veja como consultar e, se necessário, como regularizar sua situação.

Quem entra na malha fina?

Quando você envia sua declaração, ela passa pelos sistemas da Receita. As informações declaradas são verificadas e comparadas com os dados fornecidos por outras pessoas e empresas.