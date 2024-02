Como pagar menos imposto de renda dentro da lei?

Não incluir filhos que recebem pensão como dependentes, declarar gastos com reforma de imóveis, juntar comprovantes de despesas médicas são algumas das formas de pagar menos imposto de renda dentro da lei. Veja algumas opções

Escolha do tipo de declaração influencia no pagamento de IR

Declaração pode ser simplificada ou completa. "No caso do imposto de renda Pessoa Física, a própria Receita Federal oferece opções de declaração completa e simplificada, inclusive mostrando qual o valor a ser pago em cada uma delas", orienta o presidente executivo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, João Eloi Olenike. O PhD em Administração de Empresas e coordenador do MBA de Gestão Financeira e Econômica de Tributos da FGV, Arnaldo Marques de Oliveira Neto, pontua que é necessário verificar ano a ano qual a melhor opção de declaração que completa ou simplificada, para reduzir o imposto.