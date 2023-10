As simulações consideram a rentabilidade atual da poupança e do Tesouro Selic. É verdade que as rentabilidades podem mudar, se a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, diminuir ou aumentar no período. Nos próximos meses e no médio prazo, a tendência é que caia.

Mas, em qualquer cenário, o Tesouro Selic sempre vai ganhar, devido às regras de rentabilidade da poupança. Às vezes, a diferença pode ficar um pouco maior ou um pouco menor, mas sempre será a favor do Tesouro Selic. Hoje, com a Selic acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será de 0,5% ao mês mais a variação da TR, a taxa referencial. Se a Selic estiver igual a ou abaixo de 8,5% ao ano, ela rende 70% da Selic mais a variação da TR. Ou seja, sempre será abaixo do Tesouro Selic.

Em 1 ano

Considerando a rentabilidade atual dos investimentos, deixando o dinheiro na poupança por um ano você tem um ganho aproximado de 8,2%. Já no Tesouro Selic, esse ganho seria de 10,5%, já descontado o Imposto de Renda.

Isso significa que, para um investimento de R$ 1.000, após 12 meses você teria R$ 1.082 na poupança e R$ 1.105 no Tesouro Selic. Até aí a diferença não é tão grande, e acredito que justamente por isso muita gente ainda "esquece" dinheiro na poupança. No entanto, com o tempo essa diferença aumenta exponencialmente, como você pode ver abaixo.

De 2 a 10 anos

No prazo de dois anos, o rendimento na poupança seria de 17%, enquanto no Tesouro Selic ficaria em R$ 23,1%. Para um investimento de R$ 1.000, teríamos R$ 1.170 na primeira e R$ 1.231 no segundo, uma diferença ainda pequena, de R$ 61.