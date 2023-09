Empresas da Bolsa estão superando ou decepcionando as expectativas?

Petróleo gás e biocombustíveis: -45,2%

Consumo não cíclico: -85,4%

Fonte: Bloomberg / Elaboração: Research PagBank

Ao contrário da linha de receita, o bottom line das companhias do Ibovespa já apresentou um desempenho mais negativo no 2T23. Apenas 44,4% das empresas que compõem o índice conseguiram entregar lucros maiores no segundo trimestre deste ano, o que pode ser explicado principalmente pelo aumento das despesas financeiras, fruto da maior taxa Selic no trimestre, e a redução do preço das commodities no mercado internacional.

Os setores que apresentaram um maior crescimento do lucro líquido no período foram os setores de Utilidade Pública e Comunicações. No setor de Utilidade Pública, tivemos as distribuidoras de energia se beneficiando da base de comparação do ano anterior, dado que o 2T22 foi pressionado pelas provisões acerca da Lei Federal nº 14.385/2022, a qual decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/Pasep e Cofins. No setor de comunicação, o crescimento do lucro veio por meio de melhorias operacionais. Entre as empresas que tiveram destaque nesses setores, temos Cemig (+1.706,5%), Equatorial (+303,4%) e Tim (+128,2%).

Pelo lado negativo, o setor de consumo não cíclico, puxado pelos frigoríficos e supermercados, apresentou os piores resultados, seguido pelos setores de Petróleo & Gás e de Materiais Básicos que sofreram com a queda das commodities. As maiores reduções de lucro dentro do setor vieram do GPA (-1.285,5%), BRF (-196,5%), Cosan (-2.045,3%) e Vale (-84,8%).