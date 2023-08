Ânima (ANIM3) aumenta prejuízo no segundo trimestre, para R$ 50,2 milhões

"Apesar do ambiente macro desafiador, já se percebem melhores resultados adiante. O 2T23 trouxe indicações relevantes, os aluguéis seguem em patamar estável, bem abaixo do ano passado, e seguimos com a gradual, mas relevante, redução de despesas de pessoal em áreas administrativas ao longo do 2T23, que já nos permite perceber tendência de menor patamar de pessoal no G&A e Corporativo do Ânima Core e Ensino Digital já para o próximo trimestre", informou a companhia.