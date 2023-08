Qual a melhor maneira de comprar dólar para viajar para os Estados Unidos em 2023?

No mercado de compra de dólares, as contas globais com cartões de débito internacionais são a opção mais barata. As opções do mercado normalmente não cobram spread, se baseando no câmbio comercial do dólar e de outras moedas, têm uma taxa de IOF mais atraente do que as de cartões de crédito e algumas ainda possibilitam o saque de dinheiro em espécie em caixas 24 horas nas cidades, podendo cobrar ou não alguma taxa.