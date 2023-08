IPCA: previsão para inflação ao final do ano volta a subir; Selic segue a 11,75% ao ano: veja projeções do Boletim Focus

No início do mês, o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, anunciou o primeiro corte da taxa Selic desde agosto de 2020. A taxa caiu de 13,75% ao ano para 13,25%. A decisão não foi unânime, mas chamou a atenção pela intensidade do ajuste, abrindo caminho para um maior afrouxamento monetário.