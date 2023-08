Pão de Açúcar (PCAR3) desaba mais de 20% após cisão com Éxito

As ações do Pão de Açúcar, ou GPA (PCAR3), despencam mais de 20% durante o pregão desta terça-feira (23), após a cisão com o grupo Éxito.

A operação da cisão com o Éxito já era conhecida pelo mercado, contudo foi concretizada somente nesta semana, ocasionando então a retração dos papéis PCAR3.

Há uma movimentação da base acionária da companhia, já que os detentores de ações do Pão de Açúcar até o fim do pregão de segunda (22) receberam um BDR do Éxito - negociado sob o ticker EXCO32.