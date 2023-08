Gafisa (GFSA3): Justiça faz penhora de marcas para cobrir dívida de R$ 1,4 milhão com condomínio de luxo

Além disso, caso a companhia ainda resista, a Justiça iniciara uma avaliação do preço das empresas da Gafisa.

O processo data de meados de 2014, e posteriormente a companhia foi condenada reembolsar o condomínio por gastos com reparos. O condomínio fica próximo à Avenida Faria Lima.

O conjunto de prédios foi entregue, segundo a perícia, com alguns problemas, incluindo diferenças de tonalidade nos pisos e falta de ventilação em áreas comuns.

A execução da dívida começou em meados de 2021.

"É caso de deferir o pedido de penhora das marcas das quais é titular a executada. Ainda que se trate de medida excepcional, é certo que houve tentativa de bloqueio de ativos financeiros restou infrutífera a se considerar o valor da dívida. Ademais, os imóveis indicados à penhora não estão livres e desembaraçados como alega a parte executada", diz a juíza, nos autos.

Desempenho das ações da Gafisa

As ações da Gafisa caem 0,78% no intradia desta quarta-feira (30). No ano, o papel soma 64% de desvalorização.