Petrobras (PETR4), Via (VIIA3) e Cemig (CMIG4) agitam mercado nesta quinta-feira; veja mais destaques hoje

Totvs

A Totvs (TOTS3) divulgou a dissolução da VT Comércio Digital, uma joint venture criada pela Totvs e pela VTEX para a distribuição de plataforma tecnológica para e-commerce.

Aura Minerals

A Aura Minerals (AURA3) anunciou os resultados do estudo de viabilidade do Projeto Borborema, localizado no Rio Grande do Norte, Brasil.

Segundo a empresa, Borborema será uma mina de ouro a céu aberto com uma produção prevista de 748.000 onças (oz) de ouro, ao longo de uma vida útil inicial de 11,3 anos, com potencial adicional para expansão, com Capex de construção estimado de US$ 188 milhões.

