Focus pós-PIB, Lula no G20, livro bege do Fed: saiba o que vai rolar na semana e movimentar o mercado financeiro

O movimento do mercado financeiro tende a ser menor esta semana com o feriado brasileiro em 7 de setembro, Dia da Independência, e nos Estados Unidos hoje (4), onde se comemora o Dia do Trabalho.

Por aqui, nesta segunda-feira, o destaque é para a divulgação do boletim Focus, após o resultado do Produto Interno Bruto (PIB), que veio acima do esperado.

Além disso, o Banco Central (BC) vai publicar hoje, às 10 horas, o "Relatório de Gestão do Pix - Concepção e primeiros anos de funcionamento 2020-2022". O documento e o meio de pagamento serão tema também da live semanal do BC no mesmo dia, às 14 horas, com a presença do diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução, Renato Gomes