B3 (B3SA3) cogita ampliar horário de negociação com contratos mini, revela jornal

No entanto, a mudança do pregão levaria a uma adaptação de uma série de procedimentos no qual a Bolsa realiza, como cálculos de riscos e valores de liquidação. Além disso, envolveria fundos e corretoras.

A pré-abertura do mercado acontece às 9h45 e abertura do mercado à vista às 10h, finalizando às 17h.

B3 lança novo índice de diversidade de gênero e raça

Em agosto, a B3 lançou um novo índice focado em empresas que valorizam a diversidade de gênero e raça. Intitulado Idiversa B3, o indicador é pioneiro na América Latina e representa um esforço para reconhecer empresas listadas que se destacam na promoção de grupos minoritários, enquanto impulsiona a representatividade de grupos historicamente sub-representados no mercado, incluindo gênero feminino, pessoas negras e indígenas.

Ana Buchaim, vice-presidente de Pessoas, Marketing, Comunicação, Sustentabilidade e Investimento Social Privado da B3, explica que o Idiversa B3 utiliza uma metodologia inédita que incorpora gênero e raça em um único índice. "Isso oferecerá aos investidores mais uma opção para construir suas carteiras e investir em empresas que se destacam em critérios relacionados à agenda ESG."

O Idiversa B3 é o décimo índice da família de indicadores ESG da B3, entre eles: