Como investir para ir ao Rock in Rio 2024 e MXRF11 e outros 56 FIIs pagam dividendos; Veja as mais lidas da semana

Os dividendos do VGIA11 se repetiram pelo 3º mês seguido e, nos últimos 12 meses, os proventos representam um DY anualizado de 18,42%, com a distribuição de R$ 1,72 por cota. Em relação ao mesmo período de 2022, o novo valor é 23,53% menor.

6. Via (VIIA3): ações lideram perdas após entrar em leilão no Ibovespa. Magazine Luiza (MGLU3) fecha no positivo

As ações do Grupo Casas Bahia, novo nome da Via (VIIA3), tiveram forte oscilação nesta quarta-feira (13) no Ibovespa, com o mercado repercutindo as últimas mudanças na empresa, com destaque para a aprovação do aumento de capital para até 3 bilhões de ações ordinárias.

Ao final do pregão, as ações ordinárias da Via caíram 5,9%, cotadas a R$ 1,10. Já os papéis ordinários do Magazine Luiza (MGLU3) terminaram com uma valorização de 0,38%, a R$ 2,63.

Assim, do Rock in Rio 2024 até Via, essas foram as notícias mais lidas da semana do Suno Notícias.