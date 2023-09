BRF (BRFS3) informa resultado de oferta de recompra antecipada de senior notes

A BRF (BRFS3) comunicou nesta quarta-feira (20) o resultado do processo de recompra, na data de oferta de recompra antecipada previamente anunciada, de 4,350% senior notes com vencimento em 2026, de emissão da BRF GmbH e garantidas pela companhia, e de 4,875% senior notes com vencimento em 2030.

"Ao final da data de oferta de recompra antecipada (19 de setembro de 2023), os detentores de aproximadamente 50,18% do montante de principal referente às notes 2026 e 22,49% do montante de principal referente às notes 2030 validamente aceitaram as ofertas de recompra e não cancelaram a aceitação, não podendo mais cancelar ou revogar a aceitação manifestada", disse a BRF.

Ainda de acordo com a companhia, o pagamento do preço de recompra, dos juros acumulados e do prêmio de recompra antecipada será realizado com relação ao valor de principal das 2026 notes que a BRF tiver aceito recomprar, sujeitas a rateio, na data de liquidação antecipada das ofertas de recompra, prevista para 21 de setembro de 2023.