Vale (VALE3) e Porto do Açu assinam acordo focado em descarbonizar cadeia siderúrgica

A Vale (VALE3) informou que assinou um memorando de entendimento com o Porto do Açu, localizado em São João da Barra (RJ), para estudar a criação de um centro de desenvolvimento de ferro-esponja via rota de redução direta.

Em um primeiro momento, diz o comunicado, o local receberia pelotas da Vale e poderá futuramente contar com uma fábrica de briquete de minério de ferro para atendimento da planta de redução direta do local.

"Com esse compromisso firmado, as empresas buscarão atrair investidores e clientes que construam e operem a planta de redução direta, com uso de gás natural, que já estará disponível no Porto do Açu, e a possibilidade de convertê-la no futuro para hidrogênio verde, produzindo HBI com emissão de carbono próxima a zero", destacou a Vale.