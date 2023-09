Dia Mundial do Petróleo: Veja como investir na commodity sem precisar comprar um barril

Nesses investimentos, Guilherme também ressalta a importância de avaliar dois aspectos: os custos atrelados aos fundos, como as taxas de administração e performance; e a gestão, de acordo com a experiência do gestor no mercado de commodities e a transparência dele sobre os ativos incluídos no fundo.

"Quando falamos de ações, ou stocks, independente da bolsa de valores em que está listada, o investidor deve ter ciência de que não há nenhuma garantia, ainda que ela seja de uma empresa consolidada", reforça o especialista.

Entre os riscos principais de investir em empresas de petróleo, existem os riscos típicos da renda variável, assim como os específicos a empresas do segmento:

A variação da ação;

O custo da exploração do petróleo;

A concorrência entre as empresas para conseguir áreas de exploração;

O risco Brasil: a perenidade das empresas; processo inflacionário; reforma tributária; processos cambiais, que podem impactar a importação de matérias primas.

Os fundos de índice que seguem um propósito ligado à cotação do petróleo, seja pelo petróleo Brent ou WTI, por índices atrelados à commodity, vão ter uma grande volatilidade naturalmente. Em comparação com os fundos de investimentos, entretanto, os Exchange-traded fund (ETFs) vão apresentar cotas menos concorridas, que podem ser mais baratas.

"Os ETFs vão tentar acompanhar o índice do preço do petróleo, mas tanto por questões de gestão como de taxas de administração, pode haver um descolamento do ETF para a cotação", ressalta Guilherme.