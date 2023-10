Telefônica (VIVT3): analistas recomendam compra das ações e veem valorização de quase 30%

A empresa atribui esse lucro ao forte avanço do Ebit (lucro antes de juros e impostos) da empresa no segundo trimestre deste ano, 26,8% superior ao registrado no 2T22. Além disso, também impactou positivamente o resultado da Telefônica a redução das despesas financeiras.

Já o Ebtida da Telefônica no 2T23 foi de R$ 5,085 bilhões no segundo trimestre de 2023, com alta de 11,1% em relação ao período análogo em 2022. Nesse ponto, a projeção do Refinitiv era de R$ 4,97 bilhões.

A margem Ebitda da Telefônica alcançou a marca de 39,9%, o que corresponde a um crescimento anual de 1,2 ponto percentual. Enquanto isso, foram R$ 12,733 bilhões em receitas líquidas somadas no 2T23, com avanço de 7,6% em relação ao segundo trimestre do ano passado.

A receita de serviço móvel da Telefônica cresceu 10,4%, principalmente em razão da receita de pós-pago, com o crescimento da quantidade de clientes, nível de cancelamento na mínima histórica e pelos reajustes de valor realizados anualmente.

A receita oriunda de pré-pago teve uma baixa de 1,6% no 2T23, quando comparada ao segundo trimestre de 2022.

Resultado financeiro e dívida

Apesar do lucro líquido bilionário registrado no segundo trimestre de 2023, a dona da Vivo continuou com prejuízo em seu resultado financeiro, que foi de R$ 486 milhões nesse período. Assim, esse prejuízo caiu 19,2% em relação ao segundo trimestre de 2022.