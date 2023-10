Wilson Sons (PORT3) pagará R$ 141,3 milhões em dividendos

O conselho de administração da Wilson Sons (PORT3) aprovou a distribuição de R$ 141,3 milhões em dividendos aos seus acionistas, ou R$ 0,32121265 por ação, conforme fato relevante divulgado na última sexta-feira (29).

Os dividendos daempresa têm como base o resultado financeiro acumulado até 30 de junho de 2023, e serão pagos até o dia 20 de outubro de 2023.

Apenas os investidores com ações da companhia no dia 4 de outubro terão direito de receber os rendimentos. A partir do dia 5 de outubro, as ações serão negociadas sem direito aos proventos.