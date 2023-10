Vibra (VBBR3): expectativa otimista para o setor faz banco elevar recomendação; saiba mais

Em relatório, o Santander informou que espera fortes resultados para o setor de distribuição de combustíveis no próximos trimestres e com isso, elevou a recomendação para as ações da Vibra (VBBR3) de neutro para 'outperform', equivalente a 'compra', ao mesmo tempo em que reiterou classificação outperform na Ultrapar (UGPA3).

Segundo o Santander, o otimismo com o setor é reflexo de vários ventos favoráveis significativos, como ambiente competitivo mais saudável, com menos importações de diesel russo colocando todas as empresas em igualdade de condições, além de ganhos de estoque no terceiro trimestre de 2023 (3T23), devido ao aumento dos preços dos combustíveis pela Petrobras (PETR4).

Além disso, o banco acredita que um melhor ambiente competitivo levará à recuperação gradual de participação de mercado pela Vibra e Ipiranga da Ultrapar.