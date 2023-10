Cielo (CIEL3): banco corta preço-alvo e projeta dificuldades no 3T23; veja motivos

O BTG Pactual cortou o preço-alvo das ações da Cielo (CIEL3), mas manteve a recomendação de compra. Segundo analistas do banco, a companhia "passou de estrela a um baixo desempenho".

"A ação do setor teve órimo desempenho em 2022, quando disparou 130%. Mas a Cielo tem apresentado performance significativamente abaixo do esperado em 2023, com queda de 35% no acumulado do ano", diz o BTG.

De acordo com analistas, esse cenário de perdas de participação de mercado no 1º semestre de 2023 da Cielo, forçaram a companhia a reagir por meio de aumento de investimentos, o que pode trazer risco de queda para as estimativas de ganhos da Cielo.