Oncoclínicas (ONCO3) compra participações da Unimed Nacional em centros de oncologia por R$ 100 milhões

Ainda de acordo com a Oncoclínicas, o fechamento da transação está sujeito à verificação de condições precedentes usuais para negócios desta natureza, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Oncoclínicas (ONCO3) assume linha de cuidado oncológico da Unimed Recife

Em setembro, a Oncoclínicas informou que celebrou um acordo estratégico de longo prazo com a Unimed Recife, por meio do qual passará a coordenar toda a linha de cuidado ambulatorial oncológico e de terapias sistêmicas imunomediadas da empresa pelos próximos 30 anos.

A companhia disse que investirá um montante de até R$ 280 milhões, sendo R$ 168 milhões no fechamento da transação e os demais R$ 112 milhões em até 5 anos, sujeito ao atingimento de determinados marcos acordados entre as partes.

A Unimed Nacional possuirá o direito de participa do acordo Unimed Recife, em formato e dentro de um período a ser combinado entre as partes.

A Unimed Recife é a maior operadora de saúde do Recife, com aproximadamente 182 mil beneficiários, além de atender mais 90 mil beneficiários do Sistema Unimed localmente, através do regime de intercâmbio. Em 2022, a unidade incorreu em um volume de tratamentos infusionais ambulatoriais de cerca de R$ 200 milhões.