Taesa (TAEE11) vai pagar R$ 400 milhões em rendimentos e Vale (VALE3) deve pagar dividendos bilionários; Veja as mais lidas da semana

2. Itaúsa (ITSA4) deve sair de 'vale' de dividendos ao reduzir dívida bilionária, diz CEO: "Pagamos menos do que gostaríamos"

O atual CEO da Itaúsa (ITSA4), Alfredo Setubal, disse que a empresa deve apenas sair do atual fluxo de dividendos quando diminuir de forma significativa seu patamar de alavancagem financeira.

O CEO da Itaúsa disse que o foco atual da companhia está 'na consolidação de portfólio'. "Em termos de dividendos, estamos em um 'vale', pagamos menos do que gostaríamos. Reduzindo alavancagem e investimento, esse fluxo de investimentos virá, e iremos compensar todo esse período", disse no Panorama Itaúsa 2023.

3. Vale (VALE3) deve pagar 'dividendos atrativos' de US$ 4,6 bilhões nos próximos 12 meses, diz UBS

A expectativa dos analistas do UBS é de que a Vale (VALE3) deva elevar seu atual nível de pagamento de dividendos nos próximos meses, com um dividend yield (DY) passando de 6% para 8%.

A UBS diz que os dividendos da Vale devem se tornar 'mais atrativos', conforme o otimismo com o cenário de commodities. "O principal impulsionador da Vale é o preço do minério de ferro, já que agora esperamos que ele se mantenha na faixa de negociação atual (US$ 100-130 por tonelada) nos próximos seis meses. Em nossa opinião, isso permite que a Vale pague dividendos atraentes nos próximos 12 milhões (US$ 4,6 bilhões ou rendimento de cerca de 8%) e recomprará ações", diz a casa.