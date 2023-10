Shein está entre as maiores ocupantes em metro quadrado do varejo no Brasil

O crescimento da Shein no Brasil já não é apenas no volume de vendas. Agora, a varejista chinesa também conquistou um destaque territorial, com um total de 135,3 mil metros quadrados alugados em no condomínio de logística GLP Guarulhos 2, na Grande São Paulo.

Com o programa Remessa Conforme, que permite a isenção de impostos em produtos importados de até US$ 50 (aproximadamente R$ 250), a expansão da loja online se concretiza com mais intensidade.

Segundo o monitoramento da Binswanger Brasil, a e-commerce agora responde por mais da metade da metragem entre as 11 transações principais do segmento de varejo, após o contrato em Guarulhos.