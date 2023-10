Entra Sabesp (SBSP3) e sai Vale (VALE3) na carteira de ações da Guide

Com relação à Vivara, a Guide comenta que o aumento dos juros vem afetando negativamente a performance de empresas de crescimento na bolsa de valores ? o que também inclui o varejo.

Na outra ponta, a corretora justifica que as ações da JBS devem ser favorecidas pela redução no preço dos grãos e no preço do gado ? além de iniciativas de corte de custos e despesas tomadas em trimestres anteriores.

Por fim, a Guide cita que as ações da Sabesp têm sido favorecidas pelo "fluxo de notícias positivo relativo ao plano de privatização da empresa".

Diante do encaminhamento do projeto de lei de privatização da Sabesp, a corretora observa alguns gatilhos positivos para os ativos da empresa. Neste sentido, a Guide cita a renovação dos contratos de concessão de municípios que a Sabesp atende, por exemplo.

Carteira semanal de ações recomendada pela Guide

A carteira semanal de ações da corretora conta com cinco ações. Cada ativo tem um peso de 20%.