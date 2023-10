Shein faz empréstimo de R$ 100 milhões à Coteminas (CTNM4)

Nesse cenário, os balanços da Coteminas e suas subsidiárias não foram publicados com a não conclusão de uma auditoria em uma operação da Coteminas, a Springs Global US. Inc. A empresa não forneceu detalhes sobre o motivo dessa auditoria.

Notas explicativas do empréstimo da Shein para Coteminas (CTNM4)

De acordo com as notas explicativas, o contrato de empréstimo entre a TopFashion no Brasil (uma empresa da Shein) e a Companhia Tecidos Santanense, controlada pela Coteminas, foi concluído com um único vencimento para junho de 2026 e pagamento de juros anuais. O documento não especifica a taxa de juros acordada.

Os recursos foram negociados na forma de empréstimos conversíveis em ações da Coteminas. Isso significa que a Shein tem a opção de se tornar acionista da CTNM4, enquanto que a empresa brasileira firmou um acordo para fornecer matéria-prima à e-commerce chinesa.

Duas mil confecções parceiras da Coteminas devem se tornar fornecedoras da Shein, atuando como fabricantes terceirizadas. Embora a Shein pudesse ter estabelecido essa parceria diretamente com essas confecções, como faz em outras partes do país (onde já trabalha com mais de 200 fábricas), optou por fazê-lo por meio da têxtil. O dinheiro referente a essa transação foi injetado na Santanense, uma controlada da Coteminas com situação operacional delicada, em julho.

Em abril, esse acordo foi celebrado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, devido ao potencial de geração de renda. Esse acordo foi resultado de uma reunião entre Josué Gomes, dono da Coteminas, e Marcelo Claure, principal executivo da Shein.