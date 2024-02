Petrobras (PETR4) vai analisar parcerias com Aramco, diz presidente

Prates: Petrobras (PETR4) deve recuperar refinaria na Bahia no 1º semestre

A Petrobras deve finalizar o retorno da Refinaria Landulpho Alves - Mataripe (RLAM), na Bahia, à estatal brasileira até o fim deste semestre, afirmou o presidente da estatal, Jean Paul Prates, em publicação no X (ex-Twitter) na última terça-feira (13).

A recuperação de Mataripe deve acontecer com ajuda do fundo Mubadala, com quem a Petrobras tem "trabalhado há meses" para desenhar o retorno da refinaria, diz Prates. Ele esteve em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para se reunir com o presidente executivo do fundo árabe, Waleed Al Mokarrab Al Muhairi.

"Acertamos que nossas equipes intensificarão os trabalhos logo após a volta dos feriados de Carnaval com vistas a finalizar a nova configuração societária e operacional ainda neste primeiro semestre de 2024. Demais detalhes e andamentos atuais serão mantidos sob confidencialidade até a finalização do processo", escreveu Prates no X.

O chefe da Petrobras afirmou que as conversas com o Mubadala começaram no início do ano passado, com equipes técnica e gerencial procurando maneiras de concluir o retorno da refinaria de Mataripe ao controle da estatal brasileira.

Inaugurada em 1950, a refinaria de Mataripe está localizada em São Francisco do Conde, na Bahia. A privatização da unidade de refino aconteceu em dezembro de 2021, com a venda para o Mubadala por US$ 1,65 bilhão (R$ 10 bilhões à época). Naquele momento, o banco BTG Pactual e o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep) esperavam ao menos o dobro com o negócio.