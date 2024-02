Haddad pede apoio de Banco do Brasil (BBAS3) e outros bancos, Itaúsa (ITSA4) anuncia dividendos adicionais bilionários; veja as mais lidas da semana

Já o BTG Pactual está projetando uma valorização de 39,4% para ações da Vale (VALE3) em Nova York. Mas o que esperar dos dividendos da mineradora?

Por fim, Gerdau (GGBR4) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4) anunciaram novos dividendos. Qual o valor?

Veja a seguir as principais notícias da semana. Para acessar as matérias de forma completa, basta acessar os links. Bom final de semana!

1. Banco do Brasil (BBAS3), Bradesco (BBDC4) e Santander (SANB11) recebem pedido de apoio de Haddad

Os dirigentes do Banco do Brasil, Bradesco, Caixa e Santander tiveram um pedido para apoiar as novas reformas econômicas a serem realizadas pelo governo. Na sexta-feira (16), o Secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, mostrou 8 projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional.

As propostas se referem a assuntos do setor financeiro e de crédito. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, solicitou apoio dos executivos para que os projetos se desenrolassem. O encontro teve a presença do presidente da Febraban, Isaac Sidney, e também dos mais relevantes executivos dos maiores bancos do Brasil.