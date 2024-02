Banco do Brasil (BBAS3) anuncia dividendos bilionários

O Banco do Brasil (BBAS3) pagará R$ 1,1 bilhão em Juros Sobre Capital Próprio (JCP) aos seus acionistas, segundo fato relevante divulgado na sexta (23).

O valor dos proventos por ação do Banco do Brasil será de R$ R$ 0,41, que serão pagos no dia 27 de março.

Apenas os investidores com ações do Banco do Brasil no dia 11 de março terão direito de receber os JCP.