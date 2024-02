Americanas (AMER3) tem prejuízo de R$ 4,61 bilhões nos 9 primeiros meses de 2023, queda de 23,5% na base anual

O volume bruto de mercadorias (GMV, na sigla em inglês) da Americanas foi de R$ 16,0 bilhões entre os meses de janeiro a setembro de 2023, queda de 51,1% na comparação anual.

O canal de vendas digital da Americanas teve a principal contribuição para a queda do indicador, ao vender R$ 4,80 bilhões no período, queda de 77,1%. Já o canal de vendas físico da companhia teve um GMV de R$ 9,27 bilhões no 9M23, ante R$ 9,69 bilhões no 9M22.

O resultado financeiro líquido da Americanas nos nove primeiros meses de 2023 foi de R$ 2,186 bilhões, queda de 45,7% na comparação anual.

Números do 3T23 da Americanas

No terceiro trimestre de 2023, a varejista teve um prejuízo líquido de R$ 1,621 bilhão, número 17,8% menor do que os R$ 1,972 bilhão registrados no mesmo período do ano anterior. O montante já foi corrigido em relação aos R$ 212 milhões de prejuízo que a empresa havia anunciado originalmente.

Já a receita operacional líquida da Americanas no 3T23 foi de R$ 3,261 bilhões, baixa de 39,2% na comparação anual. O resultado financeiro da companhia no período ficou negativo em R$ 979 milhões, queda de 29% frente ao mesmo período de 2022.