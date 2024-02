BRF (BRFS3): XP mantém empresa como top pick após balanço do 4T23; confira

"No entanto, a operação internacional ganhou destaque com a recuperação de preços em todos os mercados - tendência oposta à da Secex -, impulsionando a margem Ebitda ajustada de 2,6% no 4T22 para 11,1% no 4T23, uma recuperação mais rápida do que o esperado que poderia desencadear revisões de lucros por parte do mercado, enquanto o Brasil reportou uma sólida margem Ebitda ajustada", escrevem os analistas Leonardo Alencar e Pedro Fonseca.

"Com uma alavancagem menor e um novo histórico do management, continuamos altamente convencidos com a história de turnaround da BRF e a reforçamos como nossa top pick", acrescenta a casa.

Outros resultados da BRF

As receitas líquidas da BRF totalizaram R$ 14,426 bilhões no último trimestre de 2023, com leve baixa de 2,3% sobre o faturamento registrado no mesmo período do ano anterior, que foi de R$ 14,769 bilhões.

O novo balanço da BRF também mostra um Ebtida ajustado de R$ 1,903 bilhão, que representa lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização da companhia. No quarto trimestre de 2022, o montante registrado foi de R$ 1,079 bilhão, com crescimento anual de 76,3%.

Já a margem Ebtida foi de 13,2%, com aumento de 5,6 pontos percentuais (p.p.) em relação à margem de 7,6% observada no 4T22. No que se refere à execução comercial, a companhia teve um crescimento na sua disponibilidade de produtos, com alta de 4 p.p. sobre o mesmo período do ano anterior.