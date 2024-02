Weg (WEGE3): bancos atualizam expectativas após balanço do 4T23; confira

Weg (WEGE3): Goldman Sachs ajusta expectativas após balanço do 4T23; veja recomendação

Em relatório após a divulgação dos resultados do quarto trimestre da Weg (WEGE3), ocorrida na última quarta-feira (21), analistas do Goldman Sachs (GSGI34) também ajustaram suas expectativas para a empresa.

O Goldman sachs revisou a margem Ebitda da Weg para cima em 2024/2025, pois acredita que os atuais altos níveis (a empresa relatou quase 21,4% de margem Ebitda no 4T23) podem apresentar alguma rigidez e levar mais tempo para retornar à normalidade.

"Embora as margens tenham surpreendido positivamente e apontem para uma normalização mais lenta do que o esperado anteriormente nos próximos anos, observamos que 2024 deverá ser impactado pelo aumento da alíquota de imposto da Weg à luz da nova regra de preço de transferência promulgada no Brasil, e deve resultar em apenas um crescimento baixo à médio de um dígito no lucro líquido, apesar do nosso crescimento esperado nas receitas", pontuaram os analistas Bruno Amorim, João Frizo e Guilherme Martins.

Com base em conversas recentes com investidores, o Goldman acredita que o foco principal da companhia continua a ser o crescimento do rendimento líquido até 2024, o que poderá gerar um sentimento negativo sobre as ações no curto prazo.

O Goldman manteve recomendação 'neutra' para as ações de Weg, com preço-alvo a R$ 38,80.