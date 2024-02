Unipar (UNIP6): diretor financeiro e de relações com investidores renuncia ao cargo

Apesar disso, executivos destacaram que a margem Ebitda da empresa - que foi de 21% - é "super resiliente" em meio ao cenário do setor.

A companhia conseguiu, mesmo com esse cenário, ter uma queda de somente um dígito percentual no lucro por conta do de fatores não-recorrentes, incluindo o uso de crédito fiscal da Lei do Bem e um crédito relacionado à decisão judicial sobre a exclusão da receita com a Selic da base de cálculo do imposto de renda - o que gerou um benefício total de R$ 79 milhões.

O balanço da companhia também mostra que a parte operacional segue estável, com utilização das fábricas em 81%.

Além disso a companhia mantém um caixa líquido de R$ 260 milhões.

Desempenho das ações de Unipar

No fechamento da última terça-feira (27), as ações de Unipar subiram 1,17%, cotadas a R$ 67,68, segundo o Status Invest.