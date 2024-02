Ambev (ABEV3): lucro líquido cai 10,9% no quarto trimestre, para R$ 4,5 bilhões

A receita líquida da Ambev foi de R$ 19,989 bilhões no trimestre, queda de 11,9% frente os R$ 22,693 bilhões registrados no resultado no mesmo período do ano anterior. "O desempenho foi impulsionado pelo crescimento da receita líquida por hectolitro (ROL/hl) de 29,7% no 4T23", disse a companhia.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado, por sua vez, foi de R$ 7,151 bilhões, aumento de 0,6% ante o número registrado no mesmo período do ano de 2022.

De acordo com a Ambev, os volumes consolidados do 4T23 ficaram praticamente estáveis, uma vez que o crescimento na América Central e Caribe (CAC) (+7,7%) e no Brasil (+0,8%) foi compensado pela América Latina Sul (LAS) (-3,8%) e Canadá (-7,4%), onde os volumes continuaram a ser impactados principalmente pelo declínio das indústrias.

Entre os meses de outubro e dezembro, o resultado financeiro da Ambev ficou negativo em R$ 700,5 milhões, uma redução de R$ 379,4 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior.

"Entregamos um final de ano forte, liderado pelo Brasil e pela CAC. 2023 foi mais um ano de melhoria consistente, na medida em que a execução da nossa estratégia proporcionou crescimento sustentado e melhor rentabilidade", disse o CEO da Ambev, Jean Jereissati.

A Ambev espera que o CPV (custo dos produtos vendidos) por hectolitro, excluindo depreciação e amortização, para o seu negócio de cervejas no Brasil, diminua entre 0,5% e 3,0% no ano de 2024, em razão das condições favoráveis das commodities e do câmbio.