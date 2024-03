Pague Menos (PGMN3): lucro ajustado cresce 16,9% no 4T23 e chega a R$ 62,8 milhões

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da companhia ficou em R$ 124,6 milhões no quarto trimestre de 2023, queda de 2,5% na comparação com o 4T22.

A margem Ebitda ajustada da Pague Menos, por sua vez, ficou em 4,1%, queda de 0,4 ponto percentual (p.p) na comparação anual.

Ao todo, a Pague Menos encerrou o ano de 2023 com 1.632 pontos de venda. Além disso, foram realizadas 20 aberturas e 34 fechamentos no ano, dos quais 21 estão relacionados à otimização de footprint prevista no escopo de integração com a Extrafarma. Desde o início da integração, segundo a Pague Menos, foram encerradas 36 lojas (cerca de 9% do portfólio original).

A companhia projeta abrir 30 novas lojas em 2024, que serão inauguradas, em sua maioria, no primeiro trimestre do ano.

"Continuamos a observar grande potencial para expansão orgânica com retornos atrativos, reforçado pela boa performance das safras de lojas mais recentes. Apesar disso, continuamos focados na alocação de capital com a priorização, no curto prazo, de redução na alavancagem financeira e conclusão da integração com a Extrafarma", pontuou a administração.

Desempenho das ações de Pague Menos

No fechamento da última segunda-feira (4), as ações de Pague Menos caíram 0,33%, cotadas a R$ 3,03, segundo o Status Invest.