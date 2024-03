Vale (VALE3): membro do conselho de administração renuncia ao cargo

Além disso, foi acordado que ele apoiará a transição para a nova liderança no início de 2025 e atuará como advisor (espécie de orientador ou conselheiro) da companhia até 31 de dezembro de 2025.

"Nossa avaliação é parcialmente negativa. Embora não acreditemos que as ações possam cair muito mais do que já caíram, a renovação por tão curto prazo implica que a discussão em torno do nome definitivo a assumir a partir de 2025 continuará nos próximos meses", pontuaram os analistas Igor Guedes, Lucas Bonventi e Rafael Chamadoira, da Genial Investimentos.

Para a casa, a decisão tomada de prorrogar o mandato de Bartolomeo até dezembro não elimina as incertezas e continua a abrir caminho para que o governo pressione por um nome alinhado com os seus interesses.

"Ainda vemos as ações descontadas, pois os números da operação nos dão um pouco mais de tranquilidade. Uma vez resolvidas as pendências, as ações tenderão a desbloquear valor", acrescentaram os analistas.

A Genial tem recomendação de 'compra' para as ações de Vale, com preço-alvo a US$ 16,75 para as ADRs.

Vale (VALE3) anuncia valor final de seus dividendos; veja quanto e a data de pagamento

Na segunda-feira (11), a Vale informou que o valor final bruto de remuneração aos seus investidores passou a ser de R$ 2,7385483741 por ação (-0,0025%).