Vale (VALE3) anuncia valor final de seus dividendos e CPTS11 divulga novos rendimentos; veja as mais lidas da semana

2. Vale (VALE3): Tiago Reis comenta rumores de 'manipulação' na companhia e expectativas de dividendos

Um dos integrantes do conselho de administração da Vale, Luciano Duarte Penido, renunciou ao seu cargo. Ele alega que existiu "manipulação" no procedimento sucessório de CEO da empresa, assim como uma "nefasta influência política" na companhia.

Tiago Reis, fundador e chairman da Suno, diz que é complicado saber de forma precisa o que o ex-conselheiro da Vale quis dizer em sua carta, embora seja possível destacar que ele se incomodou com pressões do Governo Federal.

"A parte do 'nefasta influência política' eu consigo interpretar bem. As informações são públicas, existiu uma pressão do governo federal para colocar o Guido Mantega. Outros nomes surgiram, ligados a estatais ou ao meio político. Isso deve ter incomodado o conselheiro. Inclusive um conselheiro tem deveres legais perante a sociedade, e acho que ele não quis trazer para si esse passivo de eventuais judicializações", destaca Reis.

3. CPTS11 anuncia novo pagamento de dividendos; saiba o valor

O fundo imobiliário CPTS11 anunciou novos dividendos para março, no valor de R$ 0,076 por cota. O pagamento vai acontecer em 19 de março de 2024, para quem detinha cotas do FII até o final do pregão do dia 12 de março.