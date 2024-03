Nubank (ROXO34) é banco digital mais bem posicionado, diz CEO da Itaúsa (ITSA4)

Sobre os bancos incumbentes, Alfredo Setubal declarou que existem "instituições muito sólidas, bem geridas, que circunstancialmente passam por dificuldade maior de resultado".

Nesse sentido, o executivo não citou nenhum concorrente nominalmente e se limitou a declarar que o Itaú (ITUB4) foi mais cauteloso.

"Hoje, em relação aos bancos tradicionais, estamos mais bem posicionados, mas eles vão reagir também, já estão reagindo, e não podemos deixar de reconhecer o bom trabalho dos bancos digitais. Então, temos de ficar atentos a isso. A estratégia do Itaú é continuar sendo o maior banco do país e acho que, com os investimentos que fizemos, conseguimos tirar um pouco da diferença para os bancos digitais".

Ele ainda declarou que espera uma consolidação dentre os novos bancos, mas não espera grandes movimentos de aquisições - com incumbentes comprando fintechs.

Desempenho das ações do Nubank

Na esteira de resultados trimestrais melhores do que o esperado, as ações do Nubank sobem 17% no acumulado de 30 dias.