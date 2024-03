Vivara (VIVA3): lucro cai 8,6% no quarto trimestre de 2023, para R$ 144,1 milhões

As vendas em mesmas lojas (SSS de lojas físicas + e-commerce) atingiram 15,0% nos últimos 12 meses. As vendas digitais da Vivara atingiram R$ 175,5 milhões, 32,7% maiores que no 4T22, representando 17,3% de participação nas vendas totais, 1,2 p.p. superior à penetração registrada no mesmo trimestre do ano anterior.

De acordo com a Vivara, o resultado reflete, dentre outros fatores, "a força da Black Friday no canal digital, com 10% de crescimento no número de pedidos durante o período, e da melhoria contínua de indicadores operacionais da nova plataforma implantada no 2S22".

A Vivara encerrou o 4T23 com 19,6% de participação no mercado brasileiro de joias, sendo 9,8% para a categoria de joias Vivara, 6,9% Life e 2,9% de outras categorias.

Desempenho das Lojas Life

Segundo a Vivara, com o forte aumento da expansão de lojas exclusivas da marca Life nos últimos anos, a participação da Life na receita do canal físico cresceu significativamente, representando agora 22%, participação 6,8 p.p. maior do que no quarto trimestre de 2022.

No encerramento do trimestre, a receita das 33 lojas maduras da marca cresceu 25,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior. "Em 2023, o crescimento foi de 31,2%. Considerando os últimos 12 meses, as lojas maduras alcançaram uma média de R$ 6,4 milhões de faturamento", afirmou a Vivara.