Banco do Brasil (BBAS3) e outras 11 ações de dividendos são anunciadas e FIIs são indicados para abril; veja as mais lidas da semana

2. Fundos imobiliários: veja os FIIs recomendados para investir em abril de 2024

Diversas instituições divulgaram suas novas carteiras recomendadas de FIIs para o mês de abril, colocando listas dos melhores fundos imobiliários para investir, de acordo com a visão de analistas. O BTG Pactual, por exemplo, reduziu sua posição em KNCR11, HGLG11 e em outros dois FIIs.

A XP manteve sua carteira para abril e a Genial aumentou suas "apostas" em TRXF11, diminuindo sua posição em HGLG11. Além disso, a carteira de FIIs do Santander teve aumento de exposição a TGAR11 e VGHF11, enquanto o PagBank retirou o LVBI11 da sua carteira. Por fim, o BB manteve suas carteiras para abril.

3. Entenda a forte queda da Vale (VALE3) no Ibovespa nesta quarta-feira

As ações da Vale tiveram queda de 1,44% na última quarta-feira (3), a R$ 61,05. A desvalorização ficou alinhada com a baixa do minério de ferro no mercado chinês. Nesse sentido, ainda há incertezas em relação a uma potencial interferência do governo, de acordo com um analista.

"O minério de ferro caiu 2,8%, e está refletindo no setor. Somado a isso, estão as incertezas que ainda pairam sobre a interferência do governo na companhia, e a recente notícia de acordo da Vale com revisão de pagamento pela renovação antecipada das concessões ferroviárias junto ao ministério dos transportes", diz Fábio Lemos, especialista da Fatorial Investimentos.