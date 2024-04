Ambev (ABEV3): Ebitda deve crescer 20% no primeiro trimestre, dizem analistas

A seguir é possível acompanhar as principais expectativas para o lucro da Ambev e outros dados no começo deste ano, que serão oficializadas com o resultado do primeiro trimestre de 2024 (1T24), no próximo dia 8 de maio, antes da abertura do mercado.

Ebitda da Ambev pode crescer 19% ao ano, diz BofA

"Esperamos que a Ambev reporte resultados sólidos do 1T24. Volumes fortes de cerveja no Brasil e um mix de preço resiliente devem ser o destaque do trimestre", indicam os analistas do Bank of America.

Segundo eles, o custo unitário mais baixo combinado com a expansão de margem no CAC, deve impulsionar um crescimento do Ebitda (ex-LAS) de 19% ao ano.

A retirada da América Latina Sul (LAS) se deve ao impacto negativo do Peso Argentino. Quando entra na conta, espera-se EBITDA consolidado deve ficar estável em R$ 6,36 bilhões, em linha com o consenso.

Além disso, os analistas esperam uma queda no lucro líquido deve cair de 15% ao ano para R$ 3,2 bilhões, devido à alta de imposto em 20 pontos percentuais ao ano devido à mudança na regulamentação sobre o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP).