Petrobras (PETR4): Lula e Haddad têm reunião sobre a empresa nesta segunda, diz jornal

A Petrobras informou ainda que "fatos julgados relevantes serão tempestivamente divulgados ao mercado".

Conforme divulgado pela estatal em 7 de março, o conselho de administração da Petrobras propôs à assembleia geral ordinária (AGO), prevista para o dia 25 de abril, que o valor de R$ 43,9 bilhões referente ao lucro remanescente do exercício de 2023 fosse destinado para a reserva de remuneração do capital.

A reunião do colegiado da Petrobras ocorreu em meio à crise envolvendo uma potencial troca de comando da estatal. Segundo o jornal Folha de S. Paulo na última quinta-feira (4), o presidente da estatal, Jean Paul Prates, teria pedido uma reunião com o presidente Lula para conversar sobre a sua situação na empresa, expondo as conquistas e problemas de sua gestão.

Ele decidiu tomar a iniciativa depois que os ataques se intensificaram, partindo especialmente do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Em resposta, a companhia informou ao mercado na sexta-feira (5) que não tem conhecimento de qualquer decisão de substituição do atual CEO da companhia.

A declaração da Petrobras ocorreu após notícias sobre uma possível troca de Prates pelo atual presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante.

Segundo apuração do Valor Econômico, Mercadante afirmou à interlocutores que não garante permanência no BNDES. Ainda de acordo com o jornal, o presidente Lula já teria formalizado o convite para Mercadante assumir a presidência da Petrobras, e que tanto o presidente do BNDES como Prates têm boa relação e já conversaram sobre o tema.