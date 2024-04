Boa Safra (SOJA3) protocola oferta pública de distribuição primária de ações; saiba mais

Ainda de acordo com a empresa, o preço por ação, o efetivo aumento do capital social dentro do limite de capital autorizado, a verificação da subscrição das ações e a homologação do aumento de capital serão aprovados em reunião do conselho de administração a ser realizada após a conclusão do procedimento de bookbuilding.

A oferta da Boa Safra será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do BTG Pactual, da XP Investimentos, Bradesco BBI, Citigroup e o Santander.

Desempenho das ações de Boa Safra (SOJA3)

No mês, as ações de Boa Safra caem 7,65%, porém, no acumulado do ano, os papéis da companhia sobem 4,12%.