Banco do Brasil (BBAS3) pode subir 19,5% e operação bancária está com desconto excessivo, diz BofA

Em relação ao preço de tela da ação do Banco do Brasil, ele inclui, na visão do banco, uma avaliação a mercado equivalente a 0,7 vez o seu valor patrimonial. Considerando os últimos retornos, esse múltiplo a partir de um valor "justo" seria de 1,1 vez.

O analista Mario Pierry observa que os níveis atuais para esse múltiplo se encontram "excessivamente descontados", levando em conta a "dinâmica positiva do negócio, que apresentou um retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) em média de 17,2% nos últimos dois anos".

Expectativas sobre o Banco do Brasil

Ao analisar a operação bancária do Banco do Brasil, não está se considerando a adquirência, ou seja, aquela operada por meio da Cielo e pelo banco Pantagonia. Além disso, o custo de capital do BB atualmente está na casa dos 16,6%, acima do seu custo de captação.

O cálculo aponta que a avaliação do mercado para a operação bancária do BB é de aproximadamente R$ 112 bilhões. Na bolsa de valores, o valor do conglomerado beira os R$ 165,6 bilhões.

Em relação a esse desconto, ele é atribuído pelo Bank of America aos receios de uma possível interferência política. Por outro lado, a administração do Banco do Brasil afirma que isso não vem acontecendo.