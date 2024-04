Petrobras (PETR4) aprova reativação de fábrica de fertilizantes no Paraná

Em relação à ANSA, a diretoria executiva aprovou a negociação com ex-empregados e, junto ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), dos termos da contratação, além do início dos trâmites para contratação de serviços de manutenção e materiais críticos relativos à retomada da planta industrial.

"Tanto os acordos trabalhistas quanto a realização das licitações e contratações ficarão condicionados a uma nova deliberação da diretoria executiva, quando os procedimentos estiverem bem definidos. Além disso, a diretoria da Petrobras recomendou que a ANSA realize trabalhos de campo, buscando a otimização do escopo da parada programada e avaliação da integridade dos equipamentos", acrescenta a companhia.

A Petrobras informa ainda que a partir da próxima semana, várias áreas técnicas e administrativas da estatal continuarão trabalhando em análises, consultas e recomendações internas com vistas a prover todas as condições para as próximas deliberações a respeito da retomada das operações da ANSA.

"A Diretoria de Processos Industriais também já iniciou os estudos para reativar a unidade de produção de ARLA 32 e o trading de fertilizantes nitrogenados, ureia pecuária e industrial, com vistas a voltar ao mercado e se antecipar ao início da produção", finaliza a Petrobras.